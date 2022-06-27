tabassum firoz
Yale New Haven Health System
New Haven, United States
Specialty Chief Editor
Maternal Health
Department of Paediatrics, College of Medicine, University of Ibadan
Ibadan, Nigeria
Associate Editor
Maternal Health
Department of Maternal and Child Health Nursing, Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
Associate Editor
Maternal Health
Obafemi Awolowo University
Ife, Nigeria
Associate Editor
Maternal Health
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Associate Editor
Maternal Health
Jawaharlal Nehru Medical College, Belgaum
Belgaum, India
Associate Editor
Maternal Health
Gynuity Health Projects
New York, United States
Associate Editor
Maternal Health
University of Calgary
Calgary, Canada
Associate Editor
Maternal Health
Miami University
Oxford, United States
Associate Editor
Maternal Health
McMaster University
Hamilton, Canada
Associate Editor
Maternal Health
Independent researcher
Paris, France
Associate Editor
Maternal Health
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Maternal Health
Amsterdam University Medical Center
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Maternal Health
Faculty of Medicine, Sao Paulo State University
Botucatu, Brazil
Associate Editor
Maternal Health
Injibara University
Injibara, Ethiopia
Associate Editor
Maternal Health
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Maternal Health