joris van de klundert
Business School, Adolfo Ibáñez University
Santiago, Chile
Specialty Chief Editor
Health Policy and Management
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Health Policy and Management
Institute of Public Health of the Republic of Slovenia
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Health Policy and Management
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Health Policy and Management
University of Kent
Canterbury, United Kingdom
Associate Editor
Health Policy and Management
York University
Toronto, Canada
Associate Editor
Health Policy and Management
University of Cantabria
Santander, Spain
Associate Editor
Health Policy and Management
Medical University of Varna
Varna, Bulgaria
Associate Editor
Health Policy and Management
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Health Policy and Management
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Associate Editor
Health Policy and Management
Peking University
Beijing, China
Associate Editor
Health Policy and Management
Portuguese Oncology Institute of Porto (IPO Porto) / Porto Comprehensive Cancer Centre (Porto.CCC), 4200-072 Porto, Portugal
Porto, Portugal
Associate Editor
Health Policy and Management
Higher Institute of Social and Political Sciences, University of Lisbon
Lisboa, Portugal
Associate Editor
Health Policy and Management
University Hospital Jena
Jena, Germany
Associate Editor
Health Policy and Management
Comillas Pontifical University
Madrid, Spain
Associate Editor
Health Policy and Management
University of Plymouth
Plymouth, United Kingdom
Associate Editor
Health Policy and Management