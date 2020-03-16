jose m valderas
Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore
Singapore, Singapore
Field Chief Editor
Frontiers in Health Services
The University of Sydney
Darlington, Australia
Specialty Chief Editor
Patient Safety
University of California, Davis
Davis, United States
Specialty Chief Editor
Mental Health Services
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Patient Safety
Business School, Adolfo Ibáñez University
Santiago, Chile
Specialty Chief Editor
Health Policy and Management
The University of Sydney
Darlington, Australia
Specialty Chief Editor
Person-Centered Health and Care Systems
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Health System Economics and Financing
Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore
Singapore, Singapore
Specialty Chief Editor
Implementation Science
Alice Lee Centre for Nursing Studies, Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore
Singapore, Singapore
Specialty Chief Editor
Implementation Science
University of Basel
Basel, Switzerland
Specialty Chief Editor
Health Workforce
School of Health Sciences, Faculty of Environmental and Life Sciences, University of Southampton
Southampton, United Kingdom
Associate Editor
Person-Centered Health and Care Systems
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Health Policy and Management
South African Medical Research Council
Cape Town, South Africa
Associate Editor
Implementation Science
Institute of Public Health of the Republic of Slovenia
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Health Policy and Management
Monash University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Patient Safety
Brunel University London
Uxbridge, United Kingdom
Associate Editor
Health System Economics and Financing