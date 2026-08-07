Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Evaluating Risk Factors Affecting Chronic Wound Healing: A Comprehensive Analysis Using Logistic Regression and Neural Network Models
in Health Policy and Management
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Person-Centered Health and Care Systems
Study Protocol
Published on 06 Aug 2026
in Health Workforce
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Implementation Science
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Person-Centered Health and Care Systems
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Health Workforce
Brief Research Report
Published on 05 Aug 2026
in Health Workforce
Systematic Review
Published on 05 Aug 2026
in Health System Economics and Financing
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Implementation Science
Brief Research Report
Accepted on 04 Aug 2026
in Person-Centered Health and Care Systems
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Implementation Science
Systematic Review
Published on 04 Aug 2026
in Health Policy and Management
Systematic Review
Published on 04 Aug 2026
in Health Policy and Management
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Person-Centered Health and Care Systems
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Health Workforce
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Implementation Science
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Health Policy and Management
Systematic Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Patient Safety
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Health Policy and Management
Methods
Published on 31 Jul 2026
in Person-Centered Health and Care Systems
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Person-Centered Health and Care Systems
Review
Published on 31 Jul 2026
in Implementation Science