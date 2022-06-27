fady alnajjar
Department of Information System and Security, College of Information Technology, United Arab Emirates University, United Arab Emirates
Al Ain, United Arab Emirates
Community Reviewer
Big Data and AI
Department of Information System and Security, College of Information Technology, United Arab Emirates University, United Arab Emirates
Al Ain, United Arab Emirates
Community Reviewer
Big Data and AI
Fondazione Politecnico di Milano
Milan, Italy
Community Reviewer
Big Data and AI
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
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Big Data and AI
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
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Big Data and AI
IT University of Copenhagen
Copenhagen, Denmark
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Big Data and AI
Loyola University Maryland
Baltimore, United States
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Big Data and AI
The University of Melbourne
Parkville, Australia
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Big Data and AI
University of Leeds
Leeds, United Kingdom
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Big Data and AI
Wuhan University
Wuhan, China
Community Reviewer
Big Data and AI
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, China
Community Reviewer
Big Data and AI
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Community Reviewer
Big Data and AI
RIKEN
Saitama, Japan
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Big Data and AI
National Tsing Hua University
Hsinchu City, Taiwan
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Big Data and AI
Institut national des sciences appliquées de Rennes
Rennes, France
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Big Data and AI
University of North Carolina at Charlotte
Charlotte, United States
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Big Data and AI
Maynooth University
Maynooth, Ireland
Community Reviewer
Big Data and AI