peter ojiambo
North Carolina State University
Raleigh, United States
Specialty Chief Editor
Sustainable Pest and Disease Management
Texas A and M University
College Station, United States
Associate Editor
Sustainable Pest and Disease Management
Northwest A&F University
Xianyang, China
Associate Editor
Sustainable Pest and Disease Management
Department of Crop and Soil Sciences, University of Georgia
Griffin, GA 30223, United States
Associate Editor
Sustainable Pest and Disease Management
University of Thessaly
Volos, Greece
Associate Editor
Sustainable Pest and Disease Management
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Sustainable Pest and Disease Management
UNAM Campus Morelos, National Autonomous University of Mexico
Cuernavaca, Mexico
Associate Editor
Sustainable Pest and Disease Management
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Sustainable Pest and Disease Management
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Sustainable Pest and Disease Management
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
Associate Editor
Sustainable Pest and Disease Management
University of Granada
Granada, Spain
Associate Editor
Sustainable Pest and Disease Management
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Sustainable Pest and Disease Management
Department of Agricultural Biology, College of Agricultural Sciences, Colorado State University
Fort Collins, United States
Associate Editor
Sustainable Pest and Disease Management
AgBiome Inc
Research Triangle Park, United States
Associate Editor
Sustainable Pest and Disease Management
National Institute of Agricultural Botany (NIAB)
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Sustainable Pest and Disease Management
CABI (China)
Beijing, China
Associate Editor
Sustainable Pest and Disease Management