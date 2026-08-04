Original Research
Published on 04 Aug 2026
Species, cultivar, and cutting maturity drive rooting success in Osmanthus
in Breeding and Genetics
- 289 views
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Breeding and Genetics
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Floriculture and Landscapes
Review
Accepted on 29 Jul 2026
in Crop Management
Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Floriculture and Landscapes
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Breeding and Genetics
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Sustainable Pest and Disease Management
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Floriculture and Landscapes
Original Research
Published on 14 Jul 2026
in Sustainable Pest and Disease Management
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Controlled Environment Horticulture
Review
Accepted on 03 Jul 2026
in Floriculture and Landscapes
Mini Review
Published on 01 Jul 2026
in Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Controlled Environment Horticulture
Review
Published on 01 Jul 2026
in Floriculture and Landscapes
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Sustainable Pest and Disease Management
Original Research
Published on 30 Jun 2026
in Crop Management
Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Breeding and Genetics
Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Crop Management
Review
Published on 16 Jun 2026
in Controlled Environment Horticulture
Original Research
Published on 15 Jun 2026
in Breeding and Genetics
Original Research
Published on 26 May 2026
in Controlled Environment Horticulture
Original Research
Published on 26 May 2026
in Crop Management
Original Research
Published on 20 May 2026
in Breeding and Genetics
Perspective
Published on 18 May 2026
in Controlled Environment Horticulture
Original Research
Published on 15 May 2026
in Floriculture and Landscapes