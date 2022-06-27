xiangming xu
National Institute of Agricultural Botany (NIAB)
Cambridge, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Horticulture
The Pennsylvania State University (PSU)
University Park, United States
Specialty Chief Editor
Crop Management
Sant'Anna School of Advanced Studies
Pisa, Italy
Specialty Chief Editor
Floriculture and Landscapes
University of Florence
Florence, Italy
Specialty Chief Editor
Floriculture and Landscapes
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Specialty Chief Editor
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
University of Almeria
Almería, Spain
Specialty Chief Editor
Breeding and Genetics
University of Turin
Turin, Italy
Specialty Chief Editor
Controlled Environment Horticulture
North Carolina State University
Raleigh, United States
Specialty Chief Editor
Sustainable Pest and Disease Management
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Specialty Chief Editor
Postharvest Physiology, Management and Technology
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Breeding and Genetics
University of Agriculture, Faisalabad
Faisalabad, Pakistan
Associate Editor
Breeding and Genetics
Polytechnic University of Cartagena
Cartagena, Spain
Associate Editor
Postharvest Physiology, Management and Technology
Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran
Karaj, Iran
Associate Editor
Floriculture and Landscapes
West Virginia University
Morgantown, United States
Associate Editor
Breeding and Genetics
Indian Agricultural Statistics Research Institute, Indian Council of Agricultural Research (ICAR)
New Delhi, India
Associate Editor
Breeding and Genetics
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Postharvest Physiology, Management and Technology