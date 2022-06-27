sigfredo fuentes
The University of Melbourne
Parkville, Australia
Specialty Chief Editor
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Laboratory of General and Agricultural Meteorology, Department of Crop Science, Agricultural University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
University of Catania
Catania, Italy
Associate Editor
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Faculty of Agriculture, University of Zagreb
Zagreb, Croatia
Associate Editor
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Centro Regional de Investigación Carillanca, Instituto de Investigaciones Agropecuarias
Temuco, Chile
Associate Editor
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Erzincan Horticultural Research Institute
Erzincan, Türkiye
Associate Editor
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Associate Editor
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
University of Trás-os-Montes and Alto Douro
Vila Real, Portugal
Associate Editor
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Agricultural University of Athens
Athens, Greece
Associate Editor
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Miguel Hernández University of Elche
Elche, Spain
Associate Editor
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Central Citrus Research Institute (ICAR)
Nagpur, India
Associate Editor
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits
Department of Plant Sciences, College of Agricultural and Environmental Sciences, University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Viticulture, Pomology, and Soft Fruits