shah md atiqul haq
Shahjalal University of Science and Technology
Sylhet, Bangladesh
Community Reviewer
Environment, Politics and Society
Shahjalal University of Science and Technology
Sylhet, Bangladesh
Community Reviewer
Environment, Politics and Society
Harvard Law School
Cambridge, United States
Community Reviewer
Social Networks
UEMF
Fez, Morocco
Community Reviewer
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Basque centre for climate change
Bilbao, Spain
Community Reviewer
Population, Environment and Development
University of Bonn
Bonn, Germany
Community Reviewer
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
University of British Columbia, Okanagan Campus
Kelowna, Canada
Community Reviewer
Environment, Politics and Society
Microsoft
Redmond, United States
Community Reviewer
Digital Impacts
University of California, San Francisco
San Francisco, United States
Community Reviewer
Population, Environment and Development
Mount Saint Vincent University
Halifax Regional Municipality, Canada
Community Reviewer
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Community Reviewer
Digital Impacts
Field Museum of Natural History
Chicago, United States
Community Reviewer
Institutions and Collective Action
Independent researcher
Washington D.C., United States
Community Reviewer
Environment, Politics and Society
University of Greenwich
London, United Kingdom
Community Reviewer
Population, Environment and Development
University of Central Florida
Orlando, United States
Community Reviewer
Institutions and Collective Action
Lund University
Lund, Sweden
Community Reviewer
Environment, Politics and Society
University of Salerno
Fisciano, Italy
Community Reviewer
Digital Impacts