jane freedman
Université Paris 8
Saint-Denis, France
Field Chief Editor
Frontiers in Human Dynamics
Shahjalal University of Science and Technology
Sylhet, Bangladesh
Specialty Chief Editor
Population, Environment and Development
Field Museum of Natural History
Chicago, United States
Specialty Chief Editor
Institutions and Collective Action
Kozminski University
Warsaw, Poland
Specialty Chief Editor
Social Networks
University of Oslo
Oslo, Norway
Specialty Chief Editor
Environment, Politics and Society
University of Winchester
Winchester, United Kingdom
Associate Editor
Population, Environment and Development
Kwame Nkrumah University of Science and Technology
Kumasi, Ghana
Associate Editor
Environment, Politics and Society
University of Ghana
Accra, Ghana
Associate Editor
Population, Environment and Development
School for Environment and Sustainability, University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Population, Environment and Development
West Bengal National University of Juridical Sciences
Kolkata, India
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
KTH Environmental Humanities Laboratory
Stockholm, Sweden
Associate Editor
Environment, Politics and Society
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Environment, Politics and Society
Ambedkar University Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Environment, Politics and Society
Brown University
Providence, United States
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
International University of Management
Windhoek, Namibia
Associate Editor
Digital Impacts