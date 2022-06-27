sumit asthana
Microsoft
Redmond, United States
Community Reviewer
Digital Impacts
Microsoft
Redmond, United States
Community Reviewer
Digital Impacts
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Community Reviewer
Digital Impacts
University of Salerno
Fisciano, Italy
Community Reviewer
Digital Impacts
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
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Digital Impacts
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
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Digital Impacts
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
Canberra, Australia
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Digital Impacts
Catholic University of the Sacred Heart
Milano, Italy
Community Reviewer
Digital Impacts
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Community Reviewer
Digital Impacts
National University of Singapore
Singapore, Singapore
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Digital Impacts
Carleton University
Ottawa, Canada
Community Reviewer
Digital Impacts
University of Maryland, College Park
College Park, United States
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Digital Impacts
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)
Canberra, Australia
Community Reviewer
Digital Impacts
International Center for Ethics in Science, University of Tübingen
Tübingen, Germany
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Digital Impacts
University College London
London, United Kingdom
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Digital Impacts
National School of Political Studies and Public Administration
Bucharest, Romania
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Digital Impacts
The Open University (United Kingdom)
Milton Keynes, United Kingdom
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Digital Impacts