jane freedman
Université Paris 8
Saint-Denis, France
Specialty Chief Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
West Bengal National University of Juridical Sciences
Kolkata, India
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Brown University
Providence, United States
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
York University
Toronto, Canada
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
University of Westminster
London, United Kingdom
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
College of the Northern Border
Tijuana, Mexico
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Health Economics and AIDS Research Division, University of KwaZulu Natal
Durban, South Africa
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
York University
Toronto, Canada
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Laval University
Quebec, Canada
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Bangladesh University of Professionals
Dhaka, Bangladesh
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Humboldt University of Berlin
Berlin, Germany
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
Faculty of Social Sciences, Tampere University
Tampere, Finland
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Dynamics of Migration and (Im)Mobility