andrea j nightingale
University of Oslo
Oslo, Norway
Specialty Chief Editor
Environment, Politics and Society
Kwame Nkrumah University of Science and Technology
Kumasi, Ghana
Associate Editor
Environment, Politics and Society
KTH Environmental Humanities Laboratory
Stockholm, Sweden
Associate Editor
Environment, Politics and Society
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Environment, Politics and Society
Ambedkar University Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Environment, Politics and Society
Lincoln University
Lincoln, New Zealand
Associate Editor
Environment, Politics and Society
World Agroforestry Centre (Kenya)
Nairobi, Kenya
Associate Editor
Environment, Politics and Society
INRA Dynamiques et Écologie des Paysages Agriforestiers Laboratoire (DYNAFOR)
Toulouse, France
Associate Editor
Environment, Politics and Society
Lund University
Lund, Sweden
Associate Editor
Environment, Politics and Society
Ambedkar University Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Environment, Politics and Society
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Environment, Politics and Society
University of Colorado Boulder
Boulder, United States
Associate Editor
Environment, Politics and Society
Independent researcher
Delhi, India
Associate Editor
Environment, Politics and Society
United Nations Economic Commission for Africa
Addis Ababa, Ethiopia
Associate Editor
Environment, Politics and Society
Australian National University
Canberra, Australia
Associate Editor
Environment, Politics and Society
Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE)
Bengaluru, India
Associate Editor
Environment, Politics and Society