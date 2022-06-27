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Negotiating Waste, Claiming Space: Informal Labor, Global Policies, and the Struggle for Inclusion in Urban Waste Management
- Wael Salah Fahmi
- Chidi Nzeadibe
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