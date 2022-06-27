gary m. feinman
Field Museum of Natural History
Chicago, United States
Specialty Chief Editor
Institutions and Collective Action
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Institutions and Collective Action
Purdue University
West Lafayette, United States
Associate Editor
Institutions and Collective Action
Boston University
Boston, United States
Associate Editor
Institutions and Collective Action
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Institutions and Collective Action
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Associate Editor
Institutions and Collective Action
Indiana University
Bloomington, United States
Associate Editor
Institutions and Collective Action
Leiden University
Leiden, Netherlands
Associate Editor
Institutions and Collective Action
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Institutions and Collective Action
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Institutions and Collective Action
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Institutions and Collective Action