dariusz jemielniak
Kozminski University
Warsaw, Poland
Specialty Chief Editor
Social Networks
Independent researcher
Athens, Greece
Associate Editor
Social Networks
Kozminski University
Warsaw, Poland
Associate Editor
Social Networks
Northumbria University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Associate Editor
Social Networks
University of Greenwich
London, United Kingdom
Associate Editor
Social Networks
UMR7106 Centre d’Etudes et de Recherches de Sciences Administratives et Politiques (CERSA)
Paris, France
Associate Editor
Social Networks
Gdansk University of Technology
Gdansk, Poland
Associate Editor
Social Networks
University of Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Social Networks
University of Delaware
Newark, United States
Associate Editor
Social Networks
University of Social Sciences and Humanities
Warsaw, Poland
Associate Editor
Social Networks
Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB)
Berlin, Germany
Associate Editor
Social Networks
Harvard University
Cambridge, United States
Associate Editor
Social Networks
Kozminski University
Warsaw, Poland
Associate Editor
Social Networks
Babson College
Wellesley, United States
Associate Editor
Social Networks
Center for Global Communications, International University of Japan
Tokyo, Japan
Associate Editor
Social Networks