Original Research
Published on 05 Aug 2026
Translation direction and word familiarity in word translation: an fNIRS study of intermediate Japanese learners of English
in Speech and Language
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Original Research
Published on 05 Aug 2026
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Original Research
Published on 05 Aug 2026
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Hypothesis and Theory
Published on 05 Aug 2026
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Systematic Review
Published on 04 Aug 2026
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Original Research
Published on 04 Aug 2026
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Published on 04 Aug 2026
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Review
Accepted on 03 Aug 2026
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Original Research
Published on 30 Jul 2026
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Brief Research Report
Accepted on 29 Jul 2026
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Editorial
Published on 27 Jul 2026
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Published on 24 Jul 2026
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Published on 22 Jul 2026
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Published on 17 Jul 2026
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Published on 29 Jun 2026
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Published on 19 Jun 2026
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Hypothesis and Theory
Published on 16 Jun 2026
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Brief Research Report
Published on 29 May 2026
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Published on 29 May 2026
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Published on 29 May 2026
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Published on 22 May 2026
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Original Research
Published on 08 May 2026
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Published on 07 May 2026
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Editorial
Published on 29 Apr 2026
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