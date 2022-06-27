manish kumar bajpai
National Institute of Technology Warangal
Warangal, India
Associate Editor
Image Acquisition and Processing
National Institute of Technology Warangal
Warangal, India
Associate Editor
Image Acquisition and Processing
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Image Acquisition and Processing
University of Cambridge
Cambridge, United Kingdom
Associate Editor
Image Acquisition and Processing
Xian Institute of Optics and Precision Mechanics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Xi'an, China
Associate Editor
Image Acquisition and Processing