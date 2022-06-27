manuel m. oliveira
Federal University of Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brazil
Specialty Chief Editor
Imaging Applications
University of eCampus
Novedrate, Italy
Associate Editor
Imaging Applications
Université de Moncton
Moncton, Canada
Associate Editor
Imaging Applications
Vellore Institute of Technology (VIT)
Chennai, India
Associate Editor
Imaging Applications
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Imaging Applications
University of Hradec Králové
Hradec Králové, Czechia
Associate Editor
Imaging Applications
Federico II University Hospital
Naples, Italy
Associate Editor
Imaging Applications
Yale University
New Haven, United States
Associate Editor
Imaging Applications
Federal University of Santa Catarina
Florianopolis, Brazil
Associate Editor
Imaging Applications
Accademia di Belle Arti l'Aquila- ABAQ
L'Aquila, Italy
Associate Editor
Imaging Applications
Lehigh University
Bethlehem, United States
Associate Editor
Imaging Applications
National Institute of Technology Rourkela
Rourkela, India
Associate Editor
Imaging Applications
Hangzhou Normal University
Hangzhou, China
Associate Editor
Imaging Applications
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Imaging Applications
Southern Methodist University
Dallas, United States
Associate Editor
Imaging Applications
University of Leeds
Leeds, United Kingdom
Associate Editor
Imaging Applications