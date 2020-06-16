federico cappa
University of Florence
Florence, Italy
Community Reviewer
Invasive Insect Species
University of Florence
Florence, Italy
Community Reviewer
Invasive Insect Species
International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE)
Nairobi, Kenya
Community Reviewer
Insect Physiology
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Community Reviewer
Insect Physiology
University of Nevada, Reno
Reno, United States
Community Reviewer
Insect Physiology
Metropolitan University of Educational Sciences
Ñuñoa, Chile
Community Reviewer
Invasive Insect Species
Fujian Agriculture and Forestry University
Fuzhou, China
Community Reviewer
Insect Health and Pathology
University of Florida
Gainesville, United States
Community Reviewer
Pest Management
University of Toronto Mississauga
Mississauga, Canada
Community Reviewer
Insect Molecular Genetics
Muhammad Nawaz Shareef University of Agriculture
Multan, Pakistan
Community Reviewer
Pest Management
Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC)
Ottawa, Canada
Community Reviewer
Invasive Insect Species
International Centre of Insect Physiology and Ecology (ICIPE)
Nairobi, Kenya
Community Reviewer
Insect Economics
Daniel K. Inouye U.S. Pacific Basin Agricultural Research Center, Agricultural Research Service (USDA)
Hilo, United States
Community Reviewer
Invasive Insect Species
Oregon State University
Corvallis, United States
Community Reviewer
Invasive Insect Species
Laboratory of Electron and Confocal Microscopy, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań
Poznań, Poland
Community Reviewer
Insect Physiology
University of Georgia
Athens, United States
Community Reviewer
Insect Molecular Genetics
Sindh Agriculture University
Tando Jam, Pakistan
Community Reviewer
Invasive Insect Species