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University of Cincinnati
Cincinnati, United States
Specialty Chief Editor
Insect Molecular Genetics
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
Institute of Apicultural Research, Chinese Academy of Agricultural Sciences
Beijing, China
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
Department of Biointeractions and Crop Protection, Rothamsted Research
Harpenden, United Kingdom
Associate Editor
Insect Molecular Genetics