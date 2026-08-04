Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
Comparative Transcriptomic Analysis of Functional and Metabolic Changes in Mass-Reared and Wild Anastrepha ludens Loew (Diptera: Tephritidae)
in Insect Molecular Genetics
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Insect Molecular Genetics
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Insect Molecular Genetics
Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
in Insect Molecular Genetics
Brief Research Report
Published on 30 Jun 2026
in Insect Molecular Genetics
Brief Research Report
Published on 28 May 2026
in Insect Molecular Genetics
Original Research
Published on 04 May 2026
in Insect Molecular Genetics
Original Research
Published on 24 Apr 2026
in Insect Molecular Genetics
Editorial
Published on 23 Apr 2026
in Insect Molecular Genetics
Original Research
Published on 17 Apr 2026
in Insect Molecular Genetics
Original Research
Published on 25 Mar 2026
in Insect Molecular Genetics
Correction
Published on 04 Feb 2026
in Insect Molecular Genetics
Review
Published on 19 Jan 2026
in Insect Molecular Genetics
Review
Published on 16 Jan 2026
in Insect Molecular Genetics
Editorial
Published on 24 Nov 2025
in Insect Molecular Genetics
Original Research
Published on 30 Sep 2025
in Insect Molecular Genetics
Original Research
Published on 11 Sep 2025
in Insect Molecular Genetics
Original Research
Published on 29 Aug 2025
in Insect Molecular Genetics
Original Research
Published on 02 Jun 2025
in Insect Molecular Genetics
Brief Research Report
Published on 15 May 2025
in Insect Molecular Genetics
Original Research
Published on 30 Apr 2025
in Insect Molecular Genetics
Original Research
Published on 11 Mar 2025
in Insect Molecular Genetics
Data Report
Published on 26 Feb 2025
in Insect Molecular Genetics
Original Research
Published on 13 Feb 2025
in Insect Molecular Genetics
Original Research
Published on 28 Jan 2025
in Insect Molecular Genetics