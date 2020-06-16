joshua benoit
University of Cincinnati
Cincinnati, United States
Specialty Chief Editor
Insect Molecular Genetics
National Autonomous University of Mexico
México City, Mexico
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
Institute of Apicultural Research, Chinese Academy of Agricultural Sciences
Beijing, China
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
Department of Biointeractions and Crop Protection, Rothamsted Research
Harpenden, United Kingdom
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
Florida International University
Miami, United States
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
University of Ioannina
Ioannina, Greece
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
Texas A&M University
College Station, United States
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
Indian Agricultural Research Institute (ICAR)
New Delhi, India
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
Jiangsu University of Science and Technology
Zhenjiang, China
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
University of Maryland, College Park
College Park, United States
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
Guizhou University
Guiyang, China
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
Southwest University
Chongqing, China
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
Bayer Crop Science (United States)
St. Louis, United States
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
Southwest University
Chongqing, China
Associate Editor
Insect Molecular Genetics
Institute of Evolutionary Biology, Spanish National Research Council (CSIC)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Insect Molecular Genetics