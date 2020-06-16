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Insect-Derived Biomaterials from Sericultural Biomass: From Waste Valorization to Sustainable Nanotechnology and Bioeconomy Applications
- CHRYSANTUS MBI TANGA
- Debnirmalya Gangopadhyay
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