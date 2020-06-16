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Edible Insect Microbiomes: Optimizing Bioconversion, Ensuring Product Safety, and Unlocking Functional Benefits
- Vusi Vincent Mshayisa
- Maria Teresa Capucchio
- Minmin Cai
- Kashif ur Rehman
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