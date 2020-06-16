hossam e. m. abdel moniem
University of Toronto Mississauga
Mississauga, Canada
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Insect Molecular Genetics
University of Toronto Mississauga
Mississauga, Canada
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Insect Molecular Genetics
University of Georgia
Athens, United States
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Insect Molecular Genetics
Henan Agricultural University
Zhengzhou, China
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Insect Molecular Genetics
Department of Applied Biology, Chonnam National University
Gwangju, Republic of Korea
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Insect Molecular Genetics
University of Florida
Gainesville, United States
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Insect Molecular Genetics
Central Muga Eri Research and Training Institute (CMERTI)
Jorhat, India
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Insect Molecular Genetics
Heinrich Heine University of Düsseldorf
Düsseldorf, Germany
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Insect Molecular Genetics
Nanjing Agricultural University
Nanjing, China
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Insect Molecular Genetics
Peking University
Beijing, China
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Insect Molecular Genetics
Northwest A&F University
Xianyang, China
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Insect Molecular Genetics
Southwest University
Chongqing, China
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Insect Molecular Genetics
Middle Tennessee State University
Murfreesboro, United States
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Insect Molecular Genetics
University of Idaho
Moscow, United States
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Insect Molecular Genetics
The University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
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Insect Molecular Genetics
University of Notre Dame
Notre Dame, United States
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Insect Molecular Genetics
Gibson Institute for Land, Food and Environment, Faculty of Medicine, Health and Life Sciences, Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
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Insect Molecular Genetics