surendra k dara
University of Hawaii at Manoa
Honolulu, United States
Specialty Chief Editor
Invasive Insect Species
Hokkaido University
Sapporo, Japan
Associate Editor
Invasive Insect Species
The University of Auckland
Auckland, New Zealand
Associate Editor
Invasive Insect Species
Laboratorio de Ecología y Morfometría Evolutiva, Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Maule, Universidad Católica del Maule
Talca, Chile
Associate Editor
Invasive Insect Species
Research Unit for Horticulture (ENT), Council for Research in Agriculture and the Analysis of Agrarian Economy (CREA)
Montanaso Lombardo, Italy
Associate Editor
Invasive Insect Species
University of New Mexico
Albuquerque, United States
Associate Editor
Invasive Insect Species
Victoria University of Wellington
Wellington, New Zealand
Associate Editor
Invasive Insect Species
Syngenta (United Kingdom)
Cambridgeshire, United Kingdom
Associate Editor
Invasive Insect Species
Beneficial Insects Introduction Research Unit, Agricultural Research Service (USDA)
Newark, United States
Associate Editor
Invasive Insect Species
CONICET Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche (IFAB)
San Carlos de Bariloche, Argentina
Associate Editor
Invasive Insect Species
National Institute for Environmental Studies (NIES)
Tsukuba, Japan
Associate Editor
Invasive Insect Species
Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Ordu University
Ordu, Türkiye
Associate Editor
Invasive Insect Species
University of British Columbia
Vancouver, Canada
Associate Editor
Invasive Insect Species
CAB International
Wallingford, United Kingdom
Associate Editor
Invasive Insect Species
CREA-DC, Research Centre for Plant Protection and Certification
Firenze, Italy
Associate Editor
Invasive Insect Species
Université Catholique de Louvain
Louvain-la-Neuve, Belgium
Associate Editor
Invasive Insect Species