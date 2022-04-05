guillaume thierry
Bangor University
Bangor, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Bilingualism
University of Kaiserslautern
Kaiserslautern, Germany
Associate Editor
Bilingualism
Western Sydney University
Penrith, Australia
Associate Editor
Bilingualism
Department of English Literature and Linguistic, Faculty of Humanities, Bar-Ilan University
Ramat Gan, Israel
Associate Editor
Bilingualism
School of Allied Health, Faculty of Health Sciences, Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Bilingualism
Nebrija University
Madrid, Spain
Associate Editor
Bilingualism
Western Sydney University
Penrith, Australia
Associate Editor
Bilingualism
University of Colorado Boulder
Boulder, United States
Associate Editor
Bilingualism
McGill University
Montreal, Canada
Associate Editor
Bilingualism
Chuo University
Hachioji, Japan
Associate Editor
Bilingualism
University of Reading
Reading, United Kingdom
Associate Editor
Bilingualism
University of Groningen
Groningen, Netherlands
Associate Editor
Bilingualism
Carnegie Mellon University
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Bilingualism
Jiangsu Normal University
Xuzhou, China
Associate Editor
Bilingualism