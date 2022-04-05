manuel perea
University of Valencia
Valencia, Spain
Specialty Chief Editor
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Cognitive Science Center, Nebrija University
Madrid, Spain
Associate Editor
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Mount Holyoke College
South Hadley, United States
Associate Editor
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Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
Paris, France
Associate Editor
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New York University
New York City, United States
Associate Editor
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Linnaeus University
Växjö, Sweden
Associate Editor
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University of Wuppertal
Wuppertal, Germany
Associate Editor
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Texas A&M University
College Station, TX, United States
Associate Editor
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