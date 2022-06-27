josé pedro gil
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Specialty Chief Editor
Antimalarial Drug Resistance
Covenant University
Ota, Nigeria
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
Noguchi Memorial Institute for Medical Research, University of Ghana
Accra, Ghana
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
Medical Research Council The Gambia Unit (MRC)
Banjul, Gambia
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
Meerut College
Meerut, India
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
Global Health and Tropical Medicine, Associate Laboratory in Translation and Innovation Towards Global Health, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Universidade NOVA de Lisboa
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
Department of Parasitology, Noguchi Memorial Institute for Medical Research
Accra, Ghana
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
Monash Institute of Pharmaceutical Sciences, Monash University
Parkville, Australia
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
Department of Molecular Infection Dynamics, Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University
Nagasaki, Japan
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
Faculty of Medicine, University of Duisburg-Essen
Duisburg, Germany
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
Portland State University
Portland, United States
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
Sardar Patel Medical College, Bikaner
Bikaner, India
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
University of Georgia
Athens, United States
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
National University of Rosario
Rosario, Argentina
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD)
Manaus, Brazil
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
Fluminense Federal University
Niterói, Brazil
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance