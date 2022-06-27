elke bergmann-leitner
Walter Reed Army Institute of Research
Silver Spring, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Malaria
Karolinska Institutet (KI)
Solna, Sweden
Specialty Chief Editor
Antimalarial Drug Resistance
The University of Sydney
Darlington, Australia
Specialty Chief Editor
Pathogenesis
Centre de Recherche Médicales de Lambaréné
Lambaréné, Gabon
Specialty Chief Editor
Case Management
University of Nevada, Las Vegas
Las Vegas, United States
Specialty Chief Editor
Vectors
London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Pathogenesis
Covenant University
Ota, Nigeria
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
MalarVx
Seattle, United States
Associate Editor
Pathogenesis
Noguchi Memorial Institute for Medical Research, University of Ghana
Accra, Ghana
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
Malaria Consortium
London, United Kingdom
Associate Editor
Case Management
London School of Hygiene and Tropical Medicine, University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Case Management
São Paulo State University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Vectors
Medical Research Council The Gambia Unit (MRC)
Banjul, Gambia
Associate Editor
Antimalarial Drug Resistance
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Science, University of Buea
Buea, Cameroon
Associate Editor
Pathogenesis
Kwame Nkrumah University of Science and Technology
Kumasi, Ghana
Associate Editor
Case Management
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Vectors