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Original Research

Published on 23 Jun 2025

SC Johnson Guardian™ spatial repellent shows 1-year efficacy against wild pyrethroid-resistant Anopheles arabiensis, with a similar blood-feeding inhibition efficacy to Mosquito Shield™ in a Tanzanian experimental hut trial

in Vectors

  • Johnson Kyeba Swai
  • Watson Samuel Ntabaliba
  • Emmanuel Mbuba
  • Hassan Ahamad Ngoyani
  • Noely Otto Makungwa
  • Antony Pius Mseka
  • John Bradley
  • Madeleine Rose Chura
  • Thomas Michael Mascari
  • Sarah Jane Moore
Frontiers in Malaria
doi 10.3389/fmala.2025.1570480
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