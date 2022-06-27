nigel bennett
University of Pretoria
Pretoria, South Africa
Specialty Chief Editor
Life History and Conservation
Cascadia Research Collective
Olympia, United States
Associate Editor
Life History and Conservation
Curtin University
Perth, Australia
Associate Editor
Life History and Conservation
University of Canterbury
Christchurch, New Zealand
Associate Editor
Life History and Conservation
Institute of Zoology, Zoological Society of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Life History and Conservation
University of Pretoria
Pretoria, South Africa
Associate Editor
Life History and Conservation
University of Pretoria
Pretoria, South Africa
Associate Editor
Life History and Conservation
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Life History and Conservation
Australian Museum
Sydney, Australia
Associate Editor
Life History and Conservation
Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, Faculty of Sciences, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Life History and Conservation
Anhalt University of Applied Sciences
Köthen (Anhalt), Germany
Associate Editor
Life History and Conservation
Federal University of Rio Grande do Sul
Porto Alegre, Brazil
Associate Editor
Life History and Conservation
Federal University of São Carlos
São Carlos, Brazil
Associate Editor
Life History and Conservation
Metropolitan Autonomous University
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Life History and Conservation
Fenner School of Environment and Society, College of Science, Australian National University
Canberra, Australia
Associate Editor
Life History and Conservation