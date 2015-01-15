carlos m. duarte
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Field Chief Editor
Frontiers in Marine Science
GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Kiel, Germany
Specialty Chief Editor
Marine Biogeochemistry
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Specialty Chief Editor
Global Change and the Future Ocean
University of Padova Chioggia Hydrobiological Station
Chioggia, Italy
Specialty Chief Editor
Marine Conservation and Sustainability
Delft University of Technology
Delft, Netherlands
Specialty Chief Editor
Solutions for Ocean and Coastal Systems
Senckenberg Museum
Frankfurt am Main, Germany
Specialty Chief Editor
Deep-Sea Environments and Ecology
University of Siena
Siena, Italy
Specialty Chief Editor
Marine Pollution
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Specialty Chief Editor
Marine Biotechnology and Bioproducts
Kaohsiung Medical University
Kaohsiung, Taiwan
Specialty Chief Editor
Marine Pollution
UMR9190 Centre Pour la Biodiversité Marine, l'exploitation et la Conservation (MARBEC)
Sete, France
Specialty Chief Editor
Marine Biology and Evolution
Southwest Fisheries Science Center, National Oceanic and Atmospheric Administration
La Jolla, United States
Specialty Chief Editor
Marine Megafauna
Beneath the Waves, Inc.
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Discoveries
University of Plymouth
Plymouth, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Solutions for Ocean and Coastal Systems
Woods Hole Oceanographic Institution
Woods Hole, United States
Specialty Chief Editor
Marine Affairs and Policy
Academia Sinica
Taipei, Taiwan
Specialty Chief Editor
Aquatic Physiology
Woods Hole Oceanographic Institution
Woods Hole, United States
Specialty Chief Editor
Marine Affairs and Policy