maría algueró-muñiz
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Community Reviewer
Discoveries
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Community Reviewer
Discoveries
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Community Reviewer
Discoveries
Institute for Marine and Antarctic Studies, College of Sciences and Engineering, University of Tasmania
Hobart, Australia
Community Reviewer
Discoveries
Sinop University
Sinop, Türkiye
Community Reviewer
Discoveries
Environment and Climate Change Canada (ECCC)
Burlington, Canada
Community Reviewer
Discoveries
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Community Reviewer
Discoveries
Institute of Marine Sciences, Spanish National Research Council (CSIC)
Barcelona, Spain
Community Reviewer
Discoveries
Clemson University
Clemson, United States
Community Reviewer
Discoveries
Nova Southeastern University
Fort Lauderdale, United States
Community Reviewer
Discoveries
Stony Brook University
Stony Brook, United States
Community Reviewer
Discoveries
Perry Institute for Marine Science
Waitsfield, United States
Community Reviewer
Discoveries
South Carolina Department of Natural Resources
Columbia, United States
Community Reviewer
Discoveries
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Community Reviewer
Discoveries
iSea Environmental Organisation for the Preservation of the Aquatic Ecosystems
Thessaloniki, Greece
Community Reviewer
Discoveries
GEOMAR Helmholtz Center for Ocean Research Kiel, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Kiel, Germany
Community Reviewer
Discoveries
Old Dominion University
Norfolk, United States
Community Reviewer
Discoveries