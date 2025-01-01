francisco abascal
Spanish Institute of Oceanography (IEO)
Madrid, Spain
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Spanish Institute of Oceanography (IEO)
Madrid, Spain
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
University of Veterinary Medicine Hannover
Hanover, Germany
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Institute of Marine Biotechnology, Universiti Malaysia Terengganu
Kuala Terengganu, Malaysia
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
National Institute of Oceanography and Applied Geophysics (Italy)
Trieste, Italy
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
University of Santiago de Compostela
Santiago de Compostela, Spain
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Faculty of Marine Sciences, Ruppin Academic Center
Michmoret, Israel
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Portuguese Institute for Sea and Atmosphere (IPMA)
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Faculty of Sciences, University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação Tecnologia e Inovação (ARDITI)
Funchal, Portugal
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
University of Algarve
Faro, Portugal
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
National Research Council - Institute for Biological Resources and Marine Biotechnology
Ancona, Italy
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Department of Biology, Woods Hole Oceanographic Institution
Woods Hole, United States
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (IPN)
La Paz, Mexico
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Norwegian Institute of Marine Research (IMR)
Bergen, Norway
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Kenya Marine and Fisheries Research Institute, Kisumu
Kisumu, Kenya
Community Reviewer
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources