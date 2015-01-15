stephen j newman
Fisheries Science
Perth, Australia
Specialty Chief Editor
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Associate Editor
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
University of Algarve
Faro, Portugal
Associate Editor
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Associate Editor
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Swedish University of Agricultural Sciences
Uppsala, Sweden
Associate Editor
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Pacific Islands Fisheries Science Center, National Oceanic and Atmospheric Administration
Honolulu, United States
Associate Editor
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
North Carolina State University
Raleigh, United States
Associate Editor
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Department of Integrative Marine Ecology, Anton Dohrn Zoological Station Naples
Naples, Italy
Associate Editor
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Applied Biomolecular Sciences Unit, Faculty of Science and Technology, New University of Lisbon
Caparica, Portugal
Associate Editor
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Interdisciplinary Center for Marine and Environmental Research, University of Porto
Matosinhos, Portugal
Associate Editor
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Institute of Marine Sciences and Management, Istanbul University
Istanbul, Türkiye
Associate Editor
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
National Institute of Aquatic Resources, Technical University of Denmark
Lyngby, Denmark
Associate Editor
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Institute of Coastal Studies, Federal University of Pará
Bragança, Brazil
Associate Editor
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources
Yellow Sea Fisheries Research Institute, Chinese Academy of Fishery Sciences (CAFS)
Qingdao, China
Associate Editor
Marine Fisheries, Aquaculture and Living Resources