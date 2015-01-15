peter h. dutton
Southwest Fisheries Science Center, National Oceanic and Atmospheric Administration
La Jolla, United States
Specialty Chief Editor
Marine Megafauna
Unidad Académica Mazatlán, Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia Universidad Nacional Autónoma de México
Mazatlan, Mexico
Associate Editor
Marine Megafauna
U.S. Geological Survey, Alaska
Anchorage, United States
Associate Editor
Marine Megafauna
South Atlantic Environmental Research Institute
Stanley, Falkland Islands
Associate Editor
Marine Megafauna
Hawaii Institute of Marine Biology, University of Hawaii at Manoa
Kaneohe, United States
Associate Editor
Marine Megafauna
Florida International University
Miami, United States
Associate Editor
Marine Megafauna
Southwest Fisheries Science Center, National Oceanic and Atmospheric Administration
La Jolla, United States
Associate Editor
Marine Megafauna
National Scientific and Technical Research Council (CONICET)
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Marine Megafauna
NSW Government
New South Wales, Australia
Associate Editor
Marine Megafauna
Interdisciplinary Center for Marine and Environmental Research, University of Porto
Matosinhos, Portugal
Associate Editor
Marine Megafauna
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Marine Megafauna
Texas A&M University at Galveston
Galveston, United States
Associate Editor
Marine Megafauna
The University of Queensland
Brisbane, Australia
Associate Editor
Marine Megafauna
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Marine Megafauna
Florida State University
Tallahassee, United States
Associate Editor
Marine Megafauna