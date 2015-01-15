ming li
Laboratory of Horn Point, Center for Environmental Science, University of Maryland, College Park
Cambridge, United States
Specialty Chief Editor
Physical Oceanography
University of Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Associate Editor
Physical Oceanography
Institute of Marine Science, Department of Earth System Sciences and Technologies for the Environment, National Research Council (CNR)
Venezia, Italy
Associate Editor
Physical Oceanography
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Physical Oceanography
University of Manitoba
Winnipeg, Canada
Associate Editor
Physical Oceanography
William & Mary's Virginia Institute of Marine Science, College of William & Mary
Gloucester Point, United States
Associate Editor
Physical Oceanography
Fisheries and Oceans Canada (DFO)
Ottawa, Canada
Associate Editor
Physical Oceanography
Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory (NOAA)
Miami, United States
Associate Editor
Physical Oceanography
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, United States
Associate Editor
Physical Oceanography
Louisiana State University
Baton Rouge, United States
Associate Editor
Physical Oceanography
Bedford Institute of Oceanography (BIO)
Dartmouth, Canada
Associate Editor
Physical Oceanography
Application Laboratory, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology
Yokohama, Japan
Associate Editor
Physical Oceanography
University of Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Associate Editor
Physical Oceanography
Centre for Atmospheric Sciences, Indian Institute of Technology Delhi
New Delhi, India
Associate Editor
Physical Oceanography
Mediterranean Institute for Advanced Studies, Spanish National Research Council (CSIC)
Esporles, Spain
Associate Editor
Physical Oceanography
University of Miami
Coral Gables, United States
Associate Editor
Physical Oceanography