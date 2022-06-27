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Weight-Bearing CT and Functional 3D Imaging in Orthopedic Surgery: A Historical Perspective and Future Pathways
- Cristian Indino
- Federico Giuseppe Usuelli
- Ben Efrima
- Agustín Barbero
- CAMILLA MACCARIO
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