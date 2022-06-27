maria del carmen valdés hernández
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Specialty Chief Editor
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King Faisal Specialist Hospital and Research Centre
Riyadh, Saudi Arabia
Associate Editor
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Indian Institute of Technology Jodhpur
Jodhpur, India
Associate Editor
Medtech Data Analytics
Ulster University
Coleraine, United Kingdom
Associate Editor
Medtech Data Analytics
University of Tuscia
Viterbo, Italy
Associate Editor
Medtech Data Analytics
Hangzhou Dianzi University
Hangzhou, China
Associate Editor
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Hebei University of Technology
Beichen District, China
Associate Editor
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Nanjing Normal University
Nanjing, China
Associate Editor
Medtech Data Analytics
Integrative Neuroimaging Lab, Thessaloniki, 55133, Makedonia, Greece
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Medtech Data Analytics
Columbia University
New York City, United States
Associate Editor
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Xiamen University
Xiamen, China
Associate Editor
Medtech Data Analytics
Lanzhou University
Lanzhou, China
Associate Editor
Medtech Data Analytics
National Institute of Technology Rourkela
Rourkela, India
Associate Editor
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Jiangnan University
Wuxi, China
Associate Editor
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University of Galway
Galway, Ireland
Associate Editor
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Pacific Northwest National Laboratory (DOE)
Richland, United States
Associate Editor
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