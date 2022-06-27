marios kyriazis
National Gerontology Centre
Larnaca, Cyprus
Specialty Chief Editor
Geriatric Medicine
University of Health Sciences, Adana City Research and Training Hospital
Adana, Türkiye
Associate Editor
Geriatric Medicine
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Canada
Associate Editor
Geriatric Medicine
Nazarbayev University
Nur-Sultan, Kazakhstan
Associate Editor
Geriatric Medicine
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Geriatric Medicine
University of Haifa
Haifa, Israel
Associate Editor
Geriatric Medicine
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Geriatric Medicine
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Geriatric Medicine
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Geriatric Medicine
General Hospital of Central Theater Command
Wuhan, China
Associate Editor
Geriatric Medicine
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Geriatric Medicine
World Health Organization (Switzerland)
Geneva, Switzerland
Associate Editor
Geriatric Medicine
Unità di Geriatria, Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova
Padova, Italy
Associate Editor
Geriatric Medicine
Department of Translational Medical Sciences, School of Medicine and Surgery, University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Geriatric Medicine
Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Geriatric Medicine
National Institute of Science and Health for Aging (IRCCS)
Ancona, Italy
Associate Editor
Geriatric Medicine