Review
Published on 07 Aug 2026
Practical specification and application of implementation strategies to cognitive-behavioral research and practice
in Healthcare Professions Education
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Review
Published on 07 Aug 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Healthcare Professions Education
Correction
Published on 06 Aug 2026
in Healthcare Professions Education
Curriculum, Instruction, and Pedagogy
Published on 05 Aug 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Healthcare Professions Education
Editorial
Accepted on 03 Aug 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Healthcare Professions Education
Review
Accepted on 31 Jul 2026
in Healthcare Professions Education
Study Protocol
Accepted on 31 Jul 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Healthcare Professions Education
Community Case Study
Accepted on 31 Jul 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Healthcare Professions Education
Brief Research Report
Accepted on 31 Jul 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Healthcare Professions Education
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Healthcare Professions Education