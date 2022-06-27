jacqueline g bloomfield
The University of Sydney
Darlington, Australia
Specialty Chief Editor
Healthcare Professions Education
National University of Science and Technology (Muscat)
Muscat, Oman
Associate Editor
Healthcare Professions Education
Hunan University
Changsha, China
Associate Editor
Healthcare Professions Education
Linkou Chang Gung Memorial Hospital
Linkou, Taiwan
Associate Editor
Healthcare Professions Education
National Sun Yat-sen University
Kaohsiung, Taiwan
Associate Editor
Healthcare Professions Education
Swansea University Medical School
Swansea, United Kingdom
Associate Editor
Healthcare Professions Education
University of Dundee
Dundee, United Kingdom
Associate Editor
Healthcare Professions Education
Mohammed Bin Rashid University of Medicine and Health Sciences
Dubai, United Arab Emirates
Associate Editor
Healthcare Professions Education
Tel Aviv University
Tel Aviv, Israel
Associate Editor
Healthcare Professions Education
Loma Linda University
Loma Linda, United States
Associate Editor
Healthcare Professions Education
Jiangsu Provincial Center for Disease Control And Prevention
Nanjing, China
Associate Editor
Healthcare Professions Education
The University of Newcastle
Callaghan, Australia
Associate Editor
Healthcare Professions Education
Max Stern Academic College of Emek Yezreel
Emek Yezreel, Israel
Associate Editor
Healthcare Professions Education
Columbia Climate School, Columbia University
New York City, United States
Associate Editor
Healthcare Professions Education
University of Oulu
Oulu, Finland
Associate Editor
Healthcare Professions Education