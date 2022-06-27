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Cognitive Load in the Clinical Workplace: Integrating Emotion, Stress, and Motivation in Authentic Health Professions Learning Environments
- Abdullah Alismail
- David Lopez
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