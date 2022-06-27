pedro m baptista
Health Research Institute of Aragon (IIS Aragon)
Zaragoza, Spain
Specialty Chief Editor
Hepatobiliary Diseases
University of Hyderabad
Hyderabad, India
Associate Editor
Hepatobiliary Diseases
Serampore College
Serampore, India
Associate Editor
Hepatobiliary Diseases
Wuxi Maternity and Child Health Care Hospital
Wuxi, China
Associate Editor
Hepatobiliary Diseases
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Hepatobiliary Diseases
University of Campania Luigi Vanvitelli
Caserta, Italy
Associate Editor
Hepatobiliary Diseases
Campus Bio-Medico University Hospital
Roma, Italy
Associate Editor
Hepatobiliary Diseases
Giannina Gaslini Institute (IRCCS)
Genoa, Italy
Associate Editor
Hepatobiliary Diseases
Beijing Ditan Hospital, Capital Medical University
Beijing, China
Associate Editor
Hepatobiliary Diseases
People's Liberation Army General Hospital
Beijing, China
Associate Editor
Hepatobiliary Diseases
Columbia College, Columbia University
New York City, United States
Associate Editor
Hepatobiliary Diseases
Flinders University
Adelaide, Australia
Associate Editor
Hepatobiliary Diseases
The Second Hospital of Jilin University Department of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery
Changchun, China
Associate Editor
Hepatobiliary Diseases
Department of Cardiology, The Second Xiangya Hospital, Central South University
Changsha, China
Associate Editor
Hepatobiliary Diseases
Medical Corporation Foundation Kenwakai Yotsugi Clinic
Tokyo, Japan
Associate Editor
Hepatobiliary Diseases
School of Medicine, Indiana University Bloomington
Indianapolis, United States
Associate Editor
Hepatobiliary Diseases