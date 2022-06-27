shisan (bob) bao
The University of Sydney
Darlington, Australia
Specialty Chief Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Air Force ROTC, University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Associate Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
University Hospital Bonn
Bonn, Germany
Associate Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
European Vaccine Initiative, Heidelberg University Hospital
Heidelberg, Germany
Associate Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
School of Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto, University of São Paulo
Ribeirão Preto, Brazil
Associate Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Department of Experimental Medicine, University of Campania Luigi Vanvitelli
Naples, Italy
Associate Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Noguchi Memorial Institute for Medical Research, University of Ghana
Accra, Ghana
Associate Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
AdventHealth
Orlando, United States
Associate Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Regional Medical Research Center (ICMR)
Bhubaneswar, India
Associate Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Clinic for infectious and tropical diseases, University Clinical Center of Serbia, Belgrade, Serbia
Belgrade, Serbia
Associate Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Department of Pharmacology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Tehran, Iran
Associate Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Independent Consultant
Bryn Mawr, United States
Associate Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Universitat Autònoma de Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, Universidade do Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
Shree Guru Gobind Singh Tricentenary University
Gurgaon, India
Associate Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy
International Vaccine Institute
Seoul, Republic of Korea
Associate Editor
Infectious Diseases: Pathogenesis and Therapy