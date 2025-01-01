sandra acevedo gallegos
Instituto Nacional de Perinatología (INPER)
Mexico City, Mexico
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
Instituto Nacional de Perinatología (INPER)
Mexico City, Mexico
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
Ankara Bilkent City Hospital University
Ankara, Türkiye
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
Izmir City Hospital
Izmir, Türkiye
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
University of Texas Medical Branch at Galveston
Galveston, United States
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
University Hospital of Bern
Bern, Switzerland
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
School of Medicine, University of Patras
Patras, Greece
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
University of Tabriz
Tabriz, Iran
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Saint-Étienne
Saint-Etienne, France
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
Faculty of Medicine, University of Belgrade
Belgrade, Serbia
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
Unity Health Toronto
Toronto, Canada
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, University at Buffalo
Buffalo, United States
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine
Udine, Italy
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
Asl Napoli 3 Sud
Gragnano, Italy
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
University Hospital Zürich
Zurich, Switzerland
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
Upstate Medical University
Syracuse, United States
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology
Vita-Salute San Raffaele University
Milan, Italy
Community Reviewer
Obstetrics and Gynecology