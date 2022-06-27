victoria bunik
Belosersky Institute of Physicochemical Biology, Lomonosov Moscow State University
Moscow, Russia
Specialty Chief Editor
Translational Medicine
National Institute of Allergy and Infectious Diseases
Rockville, United States
Associate Editor
Translational Medicine
PhD at DFCI/HCC
Boston, United States
Associate Editor
Translational Medicine
IRCCS SYNLAB SDN
Naples, Italy
Associate Editor
Translational Medicine
University of Genoa
Genoa, Italy
Associate Editor
Translational Medicine
Anhembi Morumbi University
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Translational Medicine
Department of Experimental and Clinical Biomedical Sciences “Mario Serio”, University of Firenze
Firenze, Italy
Associate Editor
Translational Medicine
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Translational Medicine
Princess Maxima Center for Pediatric Oncology
Utrecht, Netherlands
Associate Editor
Translational Medicine
University of Trieste
Trieste, Italy
Associate Editor
Translational Medicine
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB)
Cape Town, South Africa
Associate Editor
Translational Medicine
Jackson Laboratory
Bar Harbor, United States
Associate Editor
Translational Medicine
Guangdong Medical University
Zhanjiang, China
Associate Editor
Translational Medicine
Texas A and M University
College Station, United States
Associate Editor
Translational Medicine
Nestlé Health Science
Epalinges, Switzerland
Associate Editor
Translational Medicine
University of Galway
Galway, Ireland
Associate Editor
Translational Medicine